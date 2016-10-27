Путин: НАТО отказалось от соглашения по полетам над Балтикой

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, каковы будут действия российской авиации в районе Балтийского моря, совершающей полеты без включенных транспондеров. Он участвует в пленарной сессии Валдайского клуба.

«Докладываю: для меня неожиданно президент Финляндии предложил,чтобы российская авиация совершала полеты с включенными транспондерами. Я попросил Министерство обороны, чтобы нашли решение без потери для безопасности, и они нашли. Мы сделали предложение альянсу, но они отклонили. Причем сказали, что отклонили предложение Путина. Да не Путина предложение они отклонили, а предложение господина Ниинёсте - президента Финляндии», - сказал Путин.

«Поэтому, пожалуйста, все вопросы туда, в Брюссель, в штаб-квартиру», - отметил он.