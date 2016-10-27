Россию и Украину «разделили, потом стравили» – Путин

Президент Владимир Путин считает, что Россию и Украину «разделили, потом стравили». Об этом он заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Нас сначала разделили, а потом стравили, но мы сами в этом виноваты и должны сами найти выход из этой ситуации. Уверен, что здравый смысл восторжествует и мы этот выход найдем», - отметил Путин.

Он также сказал, что считает русских и украинцев одним народом. «У нас есть люди крайних взглядов, националистических, как в России, так и на Украине, но в целом, в большинстве своем - это один народ, народ одной истории, одной культуры, очень близкий этнически», - пояснил глава государства.