Московские аэропорты задерживают вылет 27 рейсов и отменяют еще два из-за снега

Московские аэропорты задерживают вылет 27 рейсов и отменяют еще два в связи с погодными условиями. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов.

Так, как сообщает «РИА Новости», по данным на 19:19 мск, в «Домодедово» задержаны 13 рейсов и еще два отменены, во «Внуково» задержаны 12 рейсов, в «Шереметьево» - два рейса.

В четверг в Москве пошел снег, напоминает ТАСС. Температура воздуха в Москве составила от нуля до плюс 2 градусов. Предстоящей ночью ожидается облачная погода с прояснениями, местами мокрый снег, на дорогах гололедица. Столбики термометров в Москве покажут около нуля, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с.