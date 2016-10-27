Испанский парламент не утвердил Рахоя премьером в первом туре голосования

Испанский парламент не утвердил в ходе первого тура голосования исполняющего обязанности правительства страны, лидера Народной партии Мариано Рахоя премьер-министром, сообщает газета Mundo.

По ее данным, 170 депутатов проголосовали «за», тогда как 180 - «против» его кандидатуры.

Для победы в первом туре Рахою требовалось получить абсолютное большинство голосов парламентариев - 176 голосов из 350.

Второй тур голосования запланирован на субботу, 29 октября. Для победы в нем необходимо простое большинство голосов.