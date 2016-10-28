Премьер Сербии отказался комментировать сообщения о депортации россиян

Премьер-министр Сербии Александр Вучич отказался комментировать сообщения о депортации россиян. Ранее местные СМИ сообщили, что несколько граждан России были высланы из Сербии якобы за подготовку терактов в Черногории.

«Не все в вашем вопросе неверно, одна часть неточна. Я не хотел вам отвечать не только по той причине, которую уже назвал, но и еще из-за одной вещи: потому, что об этих делах я говорить не имею права по закону», – сказал Вучич.

Как пишет газета «Коммерсантъ», осложнение российско-сербских отношений потребовало вмешательства секретаря Совбеза России Николая Патрушева, который приехал в Белград с неожиданным визитом.

Опрошенные изданием эксперты уверены, что главная цель его визита – обсуждение «черногорского случая» и попытка не допустить скандала в российско-сербских отношениях.

Источники «Коммерсанта», близкие к правительству Сербии, уверяют, что Белград тоже не заинтересован в таком скандале, но и не хочет быть заподозренным в причастности к преступным акциям в соседней стране.