К двум отсидевшим фигурантам «болотного дела» пришли полицейские

Осужденные по «болотному делу» и уже вышедшие на свободу Алексей Полихович и Андрей Барабанов сообщили, что утром 28 октября к ним приходила полиция в связи с «профилактикой экстремистских преступлений». Полихович, участник проекта «ОВД-Инфо» сказал этому ресурсу, что утром к нему в дверь звонили полицейские. Они представились оперуполномоченными местного ОВД и объяснили, что хотят взять с него объяснения относительно того, что он был осужден за «экстремистские преступления». Его спрашивали, не является ли он футбольным фанатом и за какие преступления он был осужден. По их словам, на него пришла «бумага», в которой говорится о профилактике экстремистских и террористических преступлений.

Дверь полицейским Полихович не открыл. Его пригласили на беседу в отдел. «Медиазоне» Полихович сказал, что готов явиться в полицию в сопровождении адвокат. Он предположил, что его хотят проверить перед намечающимся на 4 ноября «Русским маршем».

Андрей Барабанов написал в Facebook, что утром в пятницу к нему в квартиру позвонили полицейские и тоже сослались на профилактику экстремизма.

Глава «Московской хельсинкской группы» Людмила Алексеева попросила адвоката Сергея Панченко помочь Полиховичу, поскольку его адвокат Светлана Сидоркина в пятницу была в суде и не могла к нему прибыть. Правозащитница объяснила это «Интерфаксу». По ее словам, «это очень неприятный сигнал, потому что таким же образом происходил его арест». «Его вызвали якобы для объяснений, а там арестовали», - напомнила она.

24 февраля 2014 г. Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Полиховича к 3,5 годам лишения свободы за участие в массовых беспорядках и применение насилия к представителю полиции. В октябре 2015 г. Рязанский районный суд Рязанской области удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении. В ИК-6 он отбывал срок вместе с Барабановым. Барабанов, по версии следствия, 6 мая 2012 г. несколько раз ударил ногой упавшего сотрудника полиции.

На свободу вышел фигурант «болотного дела» Гаскаров
Страсбургский суд удовлетворил прецедентную жалобу по болотному делу
Суд отправил националиста Демушкина под домашний арест
Фото