К двум отсидевшим фигурантам «болотного дела» пришли полицейские

Осужденные по «болотному делу» и уже вышедшие на свободу Алексей Полихович и Андрей Барабанов сообщили, что утром 28 октября к ним приходила полиция в связи с «профилактикой экстремистских преступлений». Полихович, участник проекта «ОВД-Инфо» сказал этому ресурсу, что утром к нему в дверь звонили полицейские. Они представились оперуполномоченными местного ОВД и объяснили, что хотят взять с него объяснения относительно того, что он был осужден за «экстремистские преступления». Его спрашивали, не является ли он футбольным фанатом и за какие преступления он был осужден. По их словам, на него пришла «бумага», в которой говорится о профилактике экстремистских и террористических преступлений.

Дверь полицейским Полихович не открыл. Его пригласили на беседу в отдел. «Медиазоне» Полихович сказал, что готов явиться в полицию в сопровождении адвокат. Он предположил, что его хотят проверить перед намечающимся на 4 ноября «Русским маршем».

Андрей Барабанов написал в Facebook, что утром в пятницу к нему в квартиру позвонили полицейские и тоже сослались на профилактику экстремизма.

Глава «Московской хельсинкской группы» Людмила Алексеева попросила адвоката Сергея Панченко помочь Полиховичу, поскольку его адвокат Светлана Сидоркина в пятницу была в суде и не могла к нему прибыть. Правозащитница объяснила это «Интерфаксу». По ее словам, «это очень неприятный сигнал, потому что таким же образом происходил его арест». «Его вызвали якобы для объяснений, а там арестовали», - напомнила она.

24 февраля 2014 г. Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Полиховича к 3,5 годам лишения свободы за участие в массовых беспорядках и применение насилия к представителю полиции. В октябре 2015 г. Рязанский районный суд Рязанской области удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении. В ИК-6 он отбывал срок вместе с Барабановым. Барабанов, по версии следствия, 6 мая 2012 г. несколько раз ударил ногой упавшего сотрудника полиции.