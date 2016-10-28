Times назвала возможное место следующего военного конфликта в Европе

Times назвала бывшие советские республики Прибалтики следующей зоной повышенной опасности после Крыма, восточной Украины и Сирии, где руководство России уже задействовало армию «в условиях международного вакуума власти». Как сообщает Русская служба ВВС, это говорится в редакционной статье «Балтийское противоборство». Издание напоминает, что на западе России у границ НАТО сосредоточены, по некоторым оценкам, 330 000 российских военных, в Калининградской области размещены ракетные комплексы, способные нести ядерный заряд, а российские военные самолеты и корабли продолжают привлекать к себе внимание неожиданными маневрами.

«Вряд ли в Прибалтике вспыхнет Третья мировая война, однако нужно учитывать, что риск провокаций, грубых промахов и ненамеренных ошибок со стороны России в регионе, который когда-то был ее вотчиной, по-прежнему высок», - говорится в статье Times. Редакция считает, что у стран - лидеров НАТО нет оснований пугаться «агрессора, чья экономика размером не превышает французскую».

Западу и, в первую очередь, Соединенным Штатам следует сделать все для усиления обороноспособности восточноевропейских союзников, считает газета. В частности, по ее мнению, руководство НАТО обязано добиться того, чтобы расходы на оборону всех стран - участниц альянса составляли не меньше 2% их ВВП, полагает издание.

Sueddeutsche Zeitung сообщила уже, что Бундесвер направит в Литву, кроме 600 военнослужащих, еще и танки «Леопард-2». Эту статью перевела «Инопресса». Это решение газета считает «явным сигналом того, что Германия серьезно относится к опасениям своих восточных союзников по НАТО».

Минобороны Норвегии 23 октября объявило, что с января 2017 г. на некоторый период времени на военную базу «Вэрнес» прибудут около 330 американских морских пехотинцев. Они там будут находиться на условиях ротации. Решение о возможном продолжении этой программы будет принято позднее в течение 2017 г. Ограниченный контингент ВС США разместится на территории Норвегии впервые после окончания Второй мировой войны. Министр обороны Ине Эриксон Сёрейде назвала США самым важным союзником Норвегии и заявила о желании развивать двусторонние отношения. «Оборона Норвегии зависит от укрепления сил союзников, и для безопасности Норвегии крайне важно, чтобы наши союзники обладали необходимыми знаниями и подготовкой для проведения операций в Норвегии совместно с местными военными», – заявила она. Министр выразила озабоченность ростом военной активности России, который наблюдается с весны 2014 г.

Представитель МИД России Мария Захарова 28 октября заявила, что это решение не улучшит российско-норвежских отношений, а только приведет к усугублению кризиса. Как передает ТАСС, она назвала важным, «чтобы отношения России со странами Европы выходили из тупика, в котором они оказались». Также Москве, по словам Захаровой, сложно понять, зачем принимать такое решение в мирное время и как оно может соответствовать интересам Норвегии. Она предложила Осло определиться с тем, что для него важнее - торговля с Россией или стремление «оказать услугу военным из США».