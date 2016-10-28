В Кремле не располагают информацией о депортации россиян из Сербии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о депортации россиян из Сербии. «В Кремле ничего об этом неизвестно», – сказал Песков.

Ранее сербские СМИ писали, что из Сербии были депортированы несколько граждан России, которые подозреваются в попытке организовать серию терактов в Черногории.

Газета «Коммерсантъ» писала, что для урегулирования ситуации в Белград отправился секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Комментируя эту информацию, Песков сказал:

«Секретарь Совбеза Патрушев находится в процессе достаточно активного взаимодействия и диалога со своими зарубежными коллегами. Вы знаете, что он активно общается с визави из разных стран. Учитывая особый характер наших отношений с Сербией, вполне нормально, что происходят такие обмены визитами».

Песков отметил, что в ходе таких визитов главным образом обсуждаются двусторонние отношения и положение дел в регионе.