Песков отказался сообщить о реакции Путина на пролет самолетов России близ корабля США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать информацию о том, что Владимир Путин на одном из закрытых совещаний разозлился после того, как узнал о пролете российских военных самолетов в непосредственной близости от американского корабля в Черном море.

«Закрытые совещания - они для того и проводятся, чтобы там можно было в свободном режиме обмениваться мнениями по самым актуальным вопросам, поэтому эту информацию я не буду ни подтверждать, ни опровергать», - сказал он журналистам, комментируя соответствующие сообщения СМИ.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что Путин не является сторонником нагнетания напряженности. «Он выступает за очень четкое следование положениям соответствующих документов международного права, которые регулируют взаимодействие в плане избежания опасных инцидентов, будь то в воздухе или на море, и он уделяет этому должное внимание в своем качестве, как главнокомандующий», - сказал он.

В подтверждение этих слов Песков напомнил, что Россия выступила с инициативой в Совете Россия - НАТО о полетах российских и натовских самолетов над Балтикой с включенными транспондерами, однако альянс ее отверг.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Путин негативно отреагировал на действия российских военных в отношении американского корабля, которые могли привести к открытому конфликту. По данным агентства, во время заседания правительства президент, узнав об этом инциденте, спросил: «Вы что, с ума сошли?»