Пентагон сообщил об опасном сближении самолетов России и США над Сирией

В небе над Сирией произошло опасное сближение российского и американского самолетов, которое грозило столкновением. Об этом сообщил CNN генерал-лейтенант ВВС Джефф Харриган, который руководит воздушными операциями США в Ближневосточном регионе.

По словам представителя Пентагона, инцидент произошел ночью 17 октября. Оба самолета выполняли полет с выключенными огнями и прошли на расстоянии полумили (около 800 м) друг от друга.

Как утверждает Харриган, американский пилот попытался связаться с российским по каналам экстренной связи, но его вызов был проигнорирован. На следующий день после инцидента, 18 октября, представители Пентагона связались с российскими коллегами, которые заявили, что пилот российского истребителя не заметил опасного сближения.

Харриган отметил, что риск подобных инцидентов возрос в последние недели в связи с увеличением присутствия американских ВВС на северо-западе Сирии, где идет операция по освобождению от боевиков «Исламского государства» (запрещено в России) города Ракка.

Генерал также напомнил об обострении американо-российских отношений в связи с ситуацией в Сирии, заключив, что если бы произошло столкновение, «люди не поверили бы, что это просто ошибка».