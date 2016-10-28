В Дамаске обстреляли посольство России

Посольство России в Дамаске обстреляли из района, подконтрольного антиправительственным силам. Пострадавших в результате обстрела нет. В Москве ждут международной реакции на произошедшее. Об этом говорится на сайте МИД России.

Два минометных снаряда были выпущены по комплексу зданий российского посольства 28 октября приблизительно в 15.00 мск. «Прицельный огонь велся из района Джобар», - уточнили в МИДе.

Одна из мин взорвалась недалеко от главного входа в здание посольства, другая - за внешней оградой дипломатической миссии. «По счастливой случайности обошлось без жертв. Российскому загранучреждению нанесен материальный ущерб, в том числе повреждены четыре автомобиля», - сообщили в российском ведомстве.

Министерство считает данную атаку терактом. «Сделаем все от нас зависящее, чтобы законное возмездие постигло ее организаторов и исполнителей», - говорится в сообщении.