Россия не смогла переизбраться в СПЧ ООН

Россия не смогла добиться переизбрания в Совет ООН по правам человека (СПЧ) и покинет его по истечении срока своих полномочий в конце этого года. В ходе голосования, состоявшегося в Генеральной ассамблее, кандидатуру России поддержали 112 государств - членов всемирной организации, в то время как ближайший соперник - Хорватия заручилась поддержкой 114 стран.

Членами СПЧ на 2017-2019 гг. были выбраны еще 13 государств, в том числе Великобритания, Ирак, Китай, Саудовская Аравия и США.