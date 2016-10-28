ФБР вновь открыло дело об электронной почте Клинтон

ФБР вновь открыло дело об электронной почте экс-госсекретаря и кандидата в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом написал в Twitter член конгресса Джейсон Чейффиц, глава надзорного комитета палаты представителей.

Больше года назад газета The New York Times сообщила, что Клинтон в свою бытность госсекретарем в 2009-2012 гг. почти не пользовалась служебным закрытым каналом электронной переписки, а предпочитала собственный. В связи с этим ее критиковали за то, что использование частного сервера могло сделать переписку госсекретаря уязвимой для хакеров. Также Клинтон сохраняла полный контроль над перепиской и могла удалять нежелательные письма. ФБР провело расследование, которое включало допросы Клинтон и ее ближайших помощников, и решило не выдвигать против экс-госсекретаря уголовных обвинений.