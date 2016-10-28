США надеются на продолжение гуманитарной паузы в Алеппо

Власти США надеются, что гуманитарная пауза в Алеппо продолжится. С таким заявлением выступил замначальника пресс-службы госдепартамента страны Марк Тонер.

«Любые паузы в продолжающемся в последние месяцы нападении на Алеппо - хорошая идея, особенно в отношении местных жителей. Мы надеемся, что они продолжатся», - сказал он.

По его словам, во время таких пауз необходимо обеспечить доступ нуждающимся сирийцам к гуманитарной помощи.

В пятницу вечером президент России Владимир Путин заявил, что нецелесообразно возобновлять авиаудары по восточной части Алеппо, гуманитарную паузу необходимо продлить. Так он ответил на обращение Генштаба России с просьбой разрешить возобновление авиаударов по боевикам.