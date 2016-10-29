КНДР пригрозила нанести превентивные удары по США и их союзникам

Северная Корея пообещала нанести упреждающие удары по США и их союзникам, в том числе по Японии, в случае «малейшей провокации с их стороны», говорится в сообщении информагентства ЦТАК.

«Наступательные ядерные средства КНДР готовы к нанесению превентивного удара по ее врагам в случае малейшей провокации с их стороны в интересах защиты суверенитета народной республики и права на существование», – говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Япония остается «заклятым врагом корейского народа». Агентство осудило министра иностранных дел этой страны, который выступает за усиление давления на КНДР.