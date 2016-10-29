Интерпол может повторно рассмотреть вопрос об объявлении Ходорковского в розыск

Интерпол в скором времени повторно рассмотрит вопрос об объявлении Михаила Ходорковского в международный розыск в рамках дела об убийстве мэра Нефтеюганска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Интерпол получил из Москвы все запрошенные материалы по этому делу, с тем чтобы определиться, есть ли основания для объявления экс-главы ЮКОСа в международный розыск», – сказал собеседник агентства.

Напомним, в конце декабря прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал Ходорковского и объявил его в международный розыск. В середине февраля сообщалось, что Россия инициировала розыск по линии Интерпола.