Москалькова спокойно восприняла непопадание России в СПЧ ООН

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что непопадание страны в новый состав Совета по правам человека ООН не повлияет на ситуацию с правами граждан.

«Ситуация с неизбранием России мной воспринимается, во-первых, как временная, и, во-вторых, она никак не может повлиять на внутренние позитивные процессы по укреплению прав человека и гражданина в России», – сказала Москалькова.

Напомним, 28 октября состоялось голосование в СПЧ ООН, по итогам которого представлять Восточную Европу в организации в 2017 г. будут Венгрия и Хорватия. Россия не вошла в СПЧ ООН.