Присуждены премии правительства в области науки и техники

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении ежегодных премий в области науки и техники. Награды в этом году удостоились 74 человека, в том числе пять академиков и два члена-корреспондента Российской академии наук, 37 докторов наук и 16 кандидатов наук.

Среди лауреатов представители 13 субъектов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского края, Татарстана, Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Московской, Нижегородской областей.

Премия вручена за работы по энергетике, разведке, добыче и переработке минеральных ресурсов, химии и новым материалам, металлургии, промышленному производству биопрепаратов, медицине, приборостроению и транспортному машиностроению.