Мутко рассказал о своем главном достижении на посту министра спорта

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко считает, что его главным достижением на посту министра является развитие массового спорта.

«За восемь лет удалось изменить отношение к спорту в стране, во власти, среди населения. Спорт стал популярным, им увлекается молодежь, становится модно быть здоровым, сильным и спортивным. Массовость – главный успех. За эти годы на 20 млн граждан больше пришли в спорт», – сказал Мутко в эфире «Матч ТВ».

Виталий Мутко был министром спорта с 2008 г. На прошлой неделе президент Владимир Путин назначил его на должность вице-премьера.