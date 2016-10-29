Минобороны России: США извинились за сближение самолетов над Сирией

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что США извинились за опасное сближение американского самолета Е-3 AWACS с российским истребителем Су-35 в небе над Сирией.

«17 октября, находясь в воздушном пространстве восточнее города Дейр-эз-Зор, экипаж американского самолета в нарушение правил безопасности полета снизился почти на 1 км от занимаемой высоты и опасно приблизился на расстояние менее 500 м к российскому истребителю Су-35», – рассказал Конашенков.

Он подчеркнул, что командование ВКС России заранее проинформировало американских коллег о предстоящем полете Су-35 в этом районе.

Ранее командующий ВВС в центральном командовании Вооруженных сил США Джеффри Хэрриджин, курирующий воздушные операции в Ближневосточном регионе, сообщил, что 17 октября в небе над Сирией произошло опасное сближение самолетов России и США.