Захарова прокомментировала новую эмблему украинской разведки

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала новую эмблему украинской военной разведки, на которой изображена сова, пронзающая мечом карту России.

«Судя по новой эмблеме украинской военной разведки, на которой изображена сова, пронзающая территорию России мечом, на Украине ко всем бедам добавилась еще одна – орнитологическая. Видимо, когда улетели все беркуты, за оружие пришлось взяться совам», – написала Захарова в Facebook.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин у себя в Twitter назвал дебильной символику украинских силовиков.