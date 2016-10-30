На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в воскресенье, 30 октября, в Апшеронском районе Краснодарского края. Об этом заявили агентству «Интерфакс-Юг» на сейсмологической станции Анапы.

Вместе с тем, по данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 4,6.

Толчки были зафиксированы в 8:27 мск в 4 км южнее населенного пункта Хадыженск.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю агентству рассказали, что эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 км между городом Туапсе и населенным пунктом Нефтегорск.

Колебания ощущались в городе Апшеронске, Майкопе и Майкопском районе Адыгеи, а также в Туапсе, Сочи, других населенных пунктах.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.