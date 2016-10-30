Экс-командир «Айдара» задекларировал 1 трлн гривен дохода за год

Экс-командир националистического батальона «Айдар», народный депутат Верховной рады Украины Сергей Мельничук задекларировал за 2015 год $38,7 млрд (триллион гривен) дохода в качестве наличных средств. Таким образом, как отмечает «РИА Новости», он мог бы оказаться на 12 месте в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes.

Информация о доходах Мельничука размещена на сайте украинского Единого государственного реестра доходов. Там указывается, что при таком доходе депутатская зарплата экс-командира батальона составляет 73 000 гривен (около $2900).

При этом, подчеркивает «РИА Новости», задекларированная Мельничуком сумма почти в два с половиной раза превышает золотовалютные резервы Украины, которые на конец сентября достигли $14,5 млрд.

Кроме того, в декларации говорится, что в собственности Мельничука находятся квартира в Виннице площадью 65,1 кв. м. и земельный участок в Винницкой области, расположившийся на площади 2 450 кв. м. Также ему принадлежат два автомобиля - ГАЗ 1988 года выпуска и Jeep Grand Cherokee.

Тем временем, как пишут украинские СМИ, неизвестно, владеет ли чиновник суммой в $38,7 млрд на самом деле. Например, «Украинская правда» предполагает, что Мельничук мог допустить ошибку при заполнении электронной декларации или пошутить.

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