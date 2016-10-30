В США ввели в строй новейшую атомную подлодку за $2,7 млрд

Новейшая атомная подводная лодка ВМС США USS Illinois за $2,7 млрд официально введена в строй. Торжественная церемония, участие в которой приняла первая леди США Мишель Обама, состоялась в субботу, 29 октября, на военной верфи в Гротоне (штат Коннектикут). Об этом говорится в сообщении на сайте Военно-морских сил США.

«Это самая современная подлодка в наших ВМС. Она способна выполнять любую задачу - от поисково-спасательных операций до проведения научных исследований», - подчеркнула супруга Барака Обамы.

Как отмечает ТАСС, строительство судна Illinois велось на протяжении пяти лет. Его изготовило кораблестроительное предприятие General Dynamics Electric Boat. Длина субмарины составляет 115 м, вместимость - до 130 человек. Ее официальный бортовой номер - SSN 786.

Этот тип подлодок предназначен для противодействия вражеским субмаринам на глубине и проведения прибрежных операций. Она способна нести на своем борту высокоточные крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. Помимо Illinois на вооружении американских ВМС всего состоят 12 таких субмарин.