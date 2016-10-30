Госдеп рекомендовал семьям дипломатов в Стамбуле вернуться в США

Госдепартамент США рекомендовал членам семей сотрудников американского генерального консульства в Стамбуле вернуться на родину из-за угрозы атак со стороны экстремистов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Как отмечается в уведомлении, распоряжение было принято 29 октября. При этом оно касается только генерального консульства в Стамбуле. Остальных дипмиссий в Турции этот сообщение не затрагивает. Вместе с тем госдеп предупреждает американских граждан о том, что поездки в Турцию по-прежнему опасны.

«Госдепартамент принял это решение на основании информации о том, что экстремистские группировки продолжают агрессивные попытки по совершению нападений на граждан США в тех районах Стамбула, где они проживают или часто бывают», - поясняется в тексте.

Члены семей американских дипломатов были эвакуированы из Турции после неудавшейся попытки государственного переворота в июле этого года. В конце августа госдеп расширил список сотрудников внешнеполитических ведомств, которым было рекомендовано покинуть Турцию. В сентябре семьям сотрудников дипломатических ведомств США в Турции разрешили вернуться в страну.