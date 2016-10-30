Сильное землетрясение произошло в центральной части Италии

Мощное землетрясение зафиксировано в центральной части Италии, эпицентр которого находился между Перуджой и Мачертой. Об этом сообщила в воскресенье, 30 октября, Геологическая служба США.

Сначала Геологическая служба США заявила, что магнитуда землетрясения, которое было зафиксировано в 07.41 по местному времени (09.41 по мск) составила 7,1. По информации местного RAI TV, магнитуда была аналогичной.

Агентство EFE со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии указывало в свою очередь, что магнитуда составила 6,1. Однако сейсмологи немногим позднее пересмотрели данные, сообщив, что магнитуда подземного толчка составила 6,5.

На сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) говорится, что магнитуда составила 6,6, а эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

По данным EFE, ушерб нанесен ряду зданий, которые также пострадали от предыдущих землетрясений, произошедших в Италии на текущей неделе.

Так, в селении Уссита, где в минувшую среду были зафиксированы серьезные разрушения, теперь практически не осталось ни одного целого здания, отмечает «РИА Новости». В городе Норча в результате землетрясения были разрушены две старинные церкви – базилика св. Бенедикта и храм св. Марии. О серьезных разрушениях информируют и власти города Акуасанта Терме.

Итальянские СМИ уточняют, что толчок был такой силы и продолжительности, что многие жители Рима, еще спавшие в это время, проснулись от того, что стены домов трясутся. Подземные толчки ощущались в том числе во Флоренции.

Сообщений о жертвах и пострадавших пока нет. Руководитель пресс-группы посольства России Дмитрий Гурин рассказал в комментарии «РИА Новости», что сведений о пострадавших россиянах также пока не поступало. Посольство России находится в постоянном контакте с представителями службы гражданской обороны Италии, добавил он.

За последнюю неделю это уже не первое сильное землетрясение, которое ощущают жители центральной части Италии. Так, уже были зафиксированы землетрясения магнитудами 5,5, 6,1 и 4,6.