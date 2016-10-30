Президентские выборы в Молдавии признаны состоявшимися

Участие в выборах президента Молдавии уже приняли свыше трети избирателей, таким образом, согласно закону, выборы состоялись. Член Центральной избирательной комиссии Юрий Чокан заявил «Интерфаксу», что по состоянию на 14.30 в выборах приняло участие более 965 000 человек - это около 35% избирателей.

Это самая высокая активность избирателей Молдавии после парламентских выборов 2001 г.

По информации ЦИК, почти 52% проголосовавших составляют женщины. По возрастным категориям проголосовавшие избиратели делятся следующим образом: 18-25 лет - более 8%, 26-40 лет - 22%; 41-55 лет - 26%, 56-70% - 34%, старше 70 лет - 10%.

При этом председатель ЦИК Молдавии Алина Руссу подчеркнула, что на выборах отмечена высокая явка на участках в России.

Тем временем наблюдатели от молдавской организации Promo-LEX указали на то, что, несмотря на запрет агитации, в день выборов на некоторых избирательных участках в стране размещены материалы в поддержку тех или иных кандидатов. В частности, нарушения были зафиксированы в ходе голосования на одном из участков в Санкт-Петербурге.

Прямые выборы президента проходят в Молдавии в воскресенье, 30 октября. Для победы в первом туре кандидату в президенты Молдавии необходимо набрать 50% плюс один голос. Всего на пост президента претендуют девять кандидатов.

Как отмечает «РИА Новости», основная борьба развернется между сторонниками сближения с Россией и приверженцами евроинтеграции. Так, за возобновление сотрудничества и укрепление связей с Россией выступают лидер социалистов Игорь Додон и кандидат от «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко. Остальные участники гонки поддерживают евроинтеграцию.