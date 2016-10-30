Глава Волгоградской области взял на контроль расследование ДТП с гибелью трех детей

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров лично контролирует расследование ДТП в регионе, в результате которого погибли три несовершеннолетние девочки. Об этом сообщается в воскресенье, 30 октября, на официальном портале главы и администрации области.

Ранее в воскресенье стало известно, что 27-летний водитель из Дагестана, управляя рейсовым автобусом, следовавшим из Москвы в Махачкалу, насмерть сбил трех девочек на пешеходном переходе на 73-м км трассы Волгоград - Москва. Инцидент произошел около 12.00 в Иловлинском районе Волгоградской области.

В результате ДТП две девочки, сестры 12 и 5 лет, скончались на месте. Еще одна 11-летняя девочка скончалась в машине скорой помощи при транспортировке в больницу.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.