Эсминец ВМС США досрочно покинул Черное море

Эскадренный миноносец ВМС США «Карни», оснащенный системой противоракетной обороны «Иджис», в воскресенье досрочно покинул акваторию Черного моря, проведя там всего шесть дней вместо разрешенных 21 суток. Об этом сообщили турецкие информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор в южном направлении.

В ходе пребывания в Черном море американский эсминец, предназначенный для обнаружения и перехвата баллистических ракет, а также нанесения высокоточных ударов крылатыми ракетами, заходил с визитом в румынский порт Констанца.

«Карни» наряду с эсминцами ВМС США «Росс», «Дональд Кук» и «Портер», также оснащенными системой ПРО «Иджис», которые размещены на постоянной основе в Европе, вместе с наземными базами ПРО «Иджис» в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

После возникновения кризиса в восточных районах Украины в Черном море регулярно находятся корабли ВМС США и других нечерноморских стран НАТО.

Конвенция Монтре ограничивает время нахождения кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря 21 сутками.