В «Грузинской мечте» заявили о своей победе во втором туре выборов в парламент

В правящей партии «Грузинская мечта» уже празднуют победу своих кандидатов во втором туре парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье.

«Выборы прошли в спокойной обстановке. По имеющимся у нас предварительным данным, практически во всех одномандатных избирательных округах лидируют наши кандидаты», - сказал в воскресенье на брифинге руководитель предвыборного штаба правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Кандидаты «Грузинской мечты» участвовали в выборах в 49 из 50 избирательных округов. В 44 округах им противостояли кандидаты от оппозиционной партии «Единое национальное движение».