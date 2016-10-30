Правительство Исландии ушло в отставку после поражения на выборах

Правительство Исландии в воскресенье, 30 октября, официально подало в отставку, утратив парламентское большинство по итогам прошедших в субботу досрочных выборов в альтинг (парламент островного государства).

Как сообщает Исландская государственная теле- и радиовещательная служба, премьер-министр страны и председатель Прогрессивной партии Сигурдур Инги Йоханнссон сложил свои полномочия и передал мандат правительства президенту Исландии Гудни Йоханессону.

Президент принял отставку премьера и объявил о том, что правительство останется у власти на время, необходимое для того, чтобы определился состав новой правящей коалиции.