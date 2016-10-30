Падение человека на рельсы стало причиной сбоя движения поездов на Арбатско-Покровской линии метро

Интервалы движения поездов от станции «Партизанская» до станции «Щелковская» увеличены из-за падения на рельсы пассажира, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в пресс-службе Московского метрополитена.

«Арбатско-Покровская линия. Увеличены интервалы движения поездов от "Партизанской" до "Щелковской" из-за инцидента с пассажиром», - сказал сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что службы метрополитена делают все возможное для скорейшего возобновления движения на участке от «Партизанской» до «Щелковской».