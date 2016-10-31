Лавров: Американцы доходят в своей истерике из-за Сирии до публичных оскорблений

Обвинения Запада в адрес Москвы в варварстве и военных преступлениях в Сирии российский МИД расценил как публичные оскорбления. «Сейчас на фоне того, что происходит вокруг Сирии, наши западные партнеры, прежде всего американцы, да и британцы, уже доходят в своей истерике до публичных оскорблений, употребляя такие слова, как «варварство», «военное преступление»», - приводит «Интерфакс» слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в фильме «Я твердо все решил. Евгений Примаков», показанном на телеканале «Россия 1».

Лавров традиционно напомнил о бомбардировках США Югославии, отметив, что «это было первое вооруженное нападение в Европе на суверенное государство после 1945 г.». Он подчеркнул, что атаки были предприняты «на огромное количество гражданских объектов, включая, между прочим, телевидение Сербии, мосты, по которым шли гражданские пассажирские поезда, и многое другое. Тысячи погибших, из них несколько сотен детей, четверть миллиона беженцев, о которых никто с тех пор больше не вспоминал», - подчеркнул российский министр.

С этими событиями, напомнил Лавров, связан разворот тогдашнего премьер-министра России Евгения Примакова над Атлантикой, поскольку он не видел для себя возможности «лететь к вице-президенту США Альберту Гору на какой-то важный, но достаточно рутинный переговорный раут» после того, как узнал, что США начали бомбежки Югославии.