На выборах в парламент Грузии партия власти победила как минимум в 48 из 50 округах

Кандидаты от партии «Грузинская мечта», по предварительным данным, одержали победу в 49 из 50 одномандатных округов, где в воскресенье прошел второй тур выборов в парламент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исполнительного секретаря партии Ираклия Кобахидзе в ходе брифинга. По его словам, в Хашурском округе (восток Грузии) подсчет голосов на момент его выступления еще не был завершен.

При этом «Интерфакс» со ссылкой на данные с сайта ЦИК Грузии, передает, что во втором туре «Грузинская мечта» победила в 48 одномандатных округах. В Мтацминдском округе города Тбилиси и Хашурском округе в выборах победили независимые кандидаты - Саломе Зурабишвили и Симон Нозадзе.

По итогам парламентских выборов правящая партия получит в новом парламенте 115 из 150 депутатских мандатов, что на два мандата больше конституционного большинства.