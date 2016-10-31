В центре Москвы может появиться сквер имени Ислама Каримова

1 ноября мэрия Москвы рассмотрит вопрос о присвоении столичному скверу имени первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал горадминистрации. Назвать в честь Каримова безымянный сквер к руководству столицы обратились деятели науки, политики и искусства России и Узбекистана. Этот сквер находится в районе Якиманка, между домом 39, стр. 1 на Большой Полянке и домом 13 по 1-му Казачьему переулку, в непосредственной близости от консульского отдела и гостевого дома Узбекистана.

Ранее предложение о создании мемориального сквера в честь Каримова поддержала городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц под руководством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова.