Совбез призвал противостоять искажению роли революции в истории России – «Коммерсантъ»

В преддверии 100-летия революции 1917 г. эксперты научного совета Совбеза России обсудили проблему фальсификации истории и «целенаправленных деструктивных действий со стороны иностранных государственных структур и международных организаций, реализующих геополитические интересы в русле проведения антироссийской политики». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников мероприятия.

Основной доклад об угрозах национальный безопасности, связанных с возможными фальсификациями, и предложениях по их нейтрализации был подготовлен Генштабом Министерства обороны. Один из высокопоставленных представителей Генштаба рассказал, если бы Минобороны раньше приступило к публикации архивных документов, например, о действиях бандеровцев, возможно, «удалось бы более эффективно противостоять в информационном пространстве радикалам на Украине в период захвата ими власти, а население Украины не осталось бы так пассивно».

Координатор аналитической ассоциации ОДКБ профессор Игорь Панарин подчеркнул в своем выступлении, что фальсификация истории – это однин из компонентов гибридных войн. А профессор кафедры российской политики МГУ Андрей Манойло, автор курса «Информационные войны и «цветные революции» в современном мире», высказался за создание собственной системы информационного противоборства. Он напомнил, что такого рода спецслужба в виде президентской комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории просуществовала три года и была ликвидирована в 2012 г. Манойло настаивал, что необходима аналогичная структура, которая должна стать еще и центром планирования собственных стратегических информационных операций. Это же невозможно без медиахолдинга, обладающего возможностями ретранслирования российской точки зрения в мире. Автор идеи предложил, чтобы «такой центр или служба» имели федеральный статус, подчинялись напрямую первому лицу или его заместителям и обладали бы высокой свободой действий.

В Кремле отметили, что любые усилия по смысловому наполнению годовщины революции в России – это «прерогатива научного сообщества». Собеседник издания рассказал, что механизмы регулирования на уровне государства задействуются только в случае нарушения действующего законодательства. К примеру, когда речь идет об охране памятников.