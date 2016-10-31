Правящая партия Грузии получила конституционное большинство в парламенте

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» победила во втором туре парламентских выборов, сообщила председатель ЦИК Грузии Тамара Жвания. «Грузинская мечта» одержала победу в 48 из 50 избирательных округов, уточнила она.

В итоге правящая партия получила на два мандата больше конституционного большинства – 115 мест в парламенте. Партия «Единое национальное движение», созданная бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, получила 27 мест, а партия «Альянс патриотов Грузии» – шесть. Депутатские мандаты получили также Зурабишвили и Нозадзе.

По словам Жвании, в Мтацминдском избирательном округе победила независимый депутат Саломе Зурабишвили, а в Хашурском избирательном округе – Симон Нозадзе, представляющий предвыборный блок «Топадзе – промышленники, наша родина».