В Турции задержан главный редактор оппозиционной газеты Cumhuriyet

Полиция Турции задержала главного редактора оппозиционной газеты Cumhuriyet, передает агентство Reuters.

По данным агентства, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах других руководителей и редакторов газеты. Причины задержания и обысков сотрудников газеты неизвестны.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля, планы мятежников провалились. В Анкаре считают, что за мятежом стоит проживающий в штате Пенсильвания (США) мусульманский богослов Гюлен. Он, однако, неоднократно заявлял, что не имеет отношения к попытке путча. Турецкие власти со своей стороны предупредили, что будут добиваться его экстрадиции.