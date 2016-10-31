Расширенные антироссийские санкции Украины вступили в силу

Расширенные санкции Украины против России вступили в силу, сообщается на сайте Верховной рады. Санкции вводятся в соответствии с указом президента Петра Порошенко от 17 октября.

В сентябре 2015 г. Киев ввел ограничительные меры против российских физических и юридических лиц, в октябре 2016 г. санкции были расширены и продлены еще на год.

Перечень попавших под санкции физических лиц из 347 человек увеличился на 335 фамилий, к ранее заявленным 104 юридическим лицам добавлены еще 167 организаций.

В расширенный список попали секретарь Совбеза России Николай Патрушев, вице-премьер Дмитрий Рогозин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, член СФ Елена Мизулина, а также председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов и др. Вошли в список практически все бывшие и действующие офицеры командования Черноморского флота, а также представители властей Крыма, в числе которых глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Попали в список и представители бизнеса: Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Алексей Мордашов. Список юридических лиц пополнили «Рособоронэкспорт», «Ростех», «Ижмаш», «КамАЗ», «Русал», Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина, Объединенная авиастроительная корпорация и др. В него включен ряд авиационных компаний, в том числе «Алроса» и «ЮТэйр», банковские и кредитные организации (платежная система «Колибри», коммерческий банк «Юнистрим» и др.), Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».