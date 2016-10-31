Россия и Кипр не обсуждали размещения российской военной базы на острове

Размещение российской военной базы на Кипре не обсуждалось в ходе переговоров между главами МИД России и Кипра, заявил министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис.

«Сегодня этот вопрос не обсуждался, и реальная операция в Сирии доказала, что без каких-то баз Россия может вполне справляться», - сказал он по итогам переговоров с коллегой из Москвы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что вопрос создания какой-либо военной базы на Кипре не затрагивался. «В принципе, наши военно-морские силы, корабли наших ВМС пользуются портами Кипра периодически без каких-либо специальных услуг, как это принято в соответствии с международным правом», - добавил Лавров.