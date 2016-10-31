Бывший губернатор Ярославской области Вахруков назначен замсекретаря Совбеза

Заместителем секретаря Совета безопасности России назначен Сергей Вахруков, ранее занимавший должность помощника секретаря Совбеза, сообщила пресс-служба аппарата СБ. В понедельник Владимир Путин подписал соответствующий указ. Ранее эту должность занимал Владимир Назаров, но он ушел на пенсию.

В 2000-2007 гг. Вахруков работал заместителем полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, в 2007-2012 гг. был губернатором Ярославской области, с января 2013 г. — заместителем министра регионального развития России.

С 6 декабря 2013 г. Вахруков работал помощником секретаря Совета безопасности. Председатель межведомственной комиссии СБ РФ по безопасности в экономической и социальной сфере, заместитель председателя межведомственной комиссии СБ по экологической безопасности.