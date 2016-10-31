Президентом Ливана избран христианин Мишель Аун

Парламент Ливана избрал новым президентом страны генерала, 81-летнего христианина Мишеля Ауна, передают местные СМИ. За нового лидера проголосовало большинство парламентариев.

В ходе второго тура голосования кандидатура Ауна набрала 83 голоса из 127. Страна оставалась без президента с мая 2014 г., когда полномочия предыдущего главы государства Мишеля Сулеймана истекли.

В ливанской конституции прописано, что президентом страны может стать только христианин-маронит, избранный парламентом. Общее число маронитов в Ливане – около 25% населения.