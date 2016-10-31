Минобороны объяснило, что за снаряды спецслужбы «нашли» в вагоне в Москве

Боеприпасы в железнодорожном вагоне на станции Перово-1 в Москве принадлежат Минобороны и предназначены для одного из воинских соединений Западного военного округа, дислоцированного в Подмосковье. Это «Интерфаксу» сообщили в военном ведомстве. «Транспортировка груза осуществлялась согласно существующим требованиям безопасности. Все боеприпасы перевозились в разукомплектованном виде и не представляют опасности. На всем протяжении следования вагона обеспечивался должный уровень охраны груза», - сказал собеседник агентства. Этот груз скоро отправят по установленному маршруту.

Ранее СМИ сообщили, что на железнодорожной станции в Москве обнаружен вагон, в котором больше 200 ящиков с с выстрелами залпового огня и минами. По информации «Интерфакса», его нашли сотрудники в ходе оперативно-розыскных мероприятий, также высказывалась версия, что вагон нашли при обходе. Источник «Интерфакса» говорил, что вагон никем не охранялся и никто не знал, как давно он появился в железнодорожном тупике.