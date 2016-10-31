Путин одобрил идею принятия отдельного закона о российской нации
Президент Владимир Путин одобрил идею создания отдельного закона о межнациональных отношениях, передает ТАСС.
«Хорошее предложение», - сказал глава государства, прокомментировав данную идею на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Автором идеи является заведующий кафедрой Российской академии народного хозяйства и госслужбы Вячеслав Михайлов. Он предложил разработать закон «О российской нации и управлении межэтническими отношениями».