Путин одобрил идею принятия отдельного закона о российской нации

Президент Владимир Путин одобрил идею создания отдельного закона о межнациональных отношениях, передает ТАСС.

«Хорошее предложение», - сказал глава государства, прокомментировав данную идею на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Автором идеи является заведующий кафедрой Российской академии народного хозяйства и госслужбы Вячеслав Михайлов. Он предложил разработать закон «О российской нации и управлении межэтническими отношениями».