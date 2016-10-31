Снос нелегального лагеря мигрантов в Кале завершен

Снос нелегального лагеря мигрантов на северо-западе Франции под Кале завершен, передает AFP.

В официальные пункты по приему мигрантов в течение недели были расселены около 6000 человек - 4500 взрослых и 1500 несовершеннолетних. Дети и подростки помещены во временные пункты, большинство из них в ближайшее время отправятся в Великобританию, где находятся их родственники.

В районе Кале продолжают проживать несколько сотен мигрантов. Они не идут на контакт с властями Франции и собираются нелегально проникнуть на территорию Великобритании через туннель под Ла-Маншем.