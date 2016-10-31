В Гааге полностью сформирована коллегия судей по иску Сергея Пугачева к России

Эдуардо Зулета Харамильо назначен третьим арбитром и председателем коллегии судей по иску Сергея Пугачева к Российской Федерации. Об этом, как сообщил представитель Пугачева Дмитрий Мороченко «Ведомостям», 31 октября 2016 г. проинформировал стороны генеральный секретарь постоянной палаты Третейского суда в Гааге Хьюго Сиблеж. Таким образом, коллегия судей для рассмотрения этого иска полностью сформирована.

Двумя другими арбитрами стали профессор Томас Клэй, назначенный 17 июня 2016 г. адвокатами Сергея Пугачева, и Бернардо Кремадес, назначенный 19 августа 2016 г. генсекретарем Гаагского трибунала в связи с тем, что Россия пропустила процессуальные сроки и утратила право выбора собственного арбитра.

Сергей Пугачев, гражданин Франции и международный инвестор, подал арбитражную жалобу на сумму более $12 млрд против России, которая нарушила действующее «Соглашение между правительством СССР и правительством Французской Республики о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений», заключенное в1989 г.). Жалоба связана с потерей Пугачевым многомиллиардных активов и возбуждением политически мотивированного, как он утверждает, уголовного дела против него. Иск зарегистрирован 21 сентября 2015 г. постоянной палатой Третейского суда в Гааге. Подготовкой иска занималась юридическая компания из Нью-Йорка King and Spalding. В 2016 г. интересы Пугачева в суде стала представлять французская фирма Lazareff Le Bars.

15 июля 2016 г. Россия уведомила истцов и президента Гаагского трибунала о том, что будет участвовать в деле. 24 октября 2016 г. она уполномочила юридическую компанию White & Case представлять свои интересы в арбитражном процессе в Гаагском трибунале по иску Сергея Пугачева к России. Команду возглавит партнер судебной практики White & Case Дэвид Голдберг, родившийся в СССР в 1968 г.