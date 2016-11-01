Шеф MI-5: Нарастающая российская агрессия представляет угрозу для Великобритании

Директор британской MI-5 Эндрю Паркер видит в России угрозу стабильности Великобритании. В первом за всю 107-летнюю историю королевской контрразведки интервью глава службы заявил Guardian, что Москва «использует весь свой модельный ряд госорганов и полномочий для продвижения за рубеж своей внешней политики все более и более агрессивными способами». Паркер обвинил Россию в использовании «пропаганды, шпионажа, диверсий и кибератак», а также подчеркнул, что таким образом она работает сегодня «по всей Европе и в Великобритании». Задачу MI-5 он видит в противодействии этой деятельности.

У России все еще достаточно разведчиков, находящихся, в том числе, в Великобритании, утверждает Паркер, но теперь, в отличие от времен Холодной войны, их цели изменились. Сейчас цели русских военных включают в себя военные секреты, промышленные проекты, экономическую информацию и правительственную внешнюю политику.

Паркер подчеркивает, что «Россия, по всей видимости, все больше противопоставляет себя Западу и, судя по всему, ведет себя соответствующим образом» - на Украине и в Сирии. При этом он указал на большой объем работы, ведущейся Москвой, который скрыт от мировой оьщественности. К примеру, создание киберугроз. Таким образом, Россия долгое время оставалась для Запада неочевидной угрозой.