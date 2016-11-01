Глава ФБР был против обвинений России в кибератаках – CNBC

Директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми заявлял в частных беседах, что не стоит обвинять Россию в кибератаках перед самыми выборами, передает CNBC со ссылкой на бывших сотрудников ФБР. Он же, как сообщает телеканал, был против участия бюро в совместном заявлении американских спецслужб, прямо указывавших на то, что хакерские атаки на Демпартию осуществлялись с подачи российских властей.

В результате под совместным заявлением ЦРУ и Агентства национальной безопасности подписи представителя ФБР действительно не оказалось. «Учитывая масштаб и характер произведенных действий, мы считаем, что санкционировать их могли только наиболее высокопоставленные чиновники России», - говорилось в заявлении. Коми, со слов собеседников телеканала, готов был публично признать лишь то, что кибератаки осуществлялись с подачи «иностранных государств». Собеседник объяснял такую позицию неделанием опровергать эту информацию в случае, если она окажется ошибочной. В ФБР отказались прояснить роль Коми в составлении документа.

Ранее ФБР вернулось к расследованию дела о служебной переписке кандидата в президенты СЩА от Демократической партии Хилари Клинтон. Стороники и однопартийцы Клинон обвиняли Коми в «подыгрывании» одной политической силе.