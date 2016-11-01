Правительство планирует унифицировать процедуру закупок – «Коммерсантъ»

Правительство решило унифицировать процедуры всех закупок и торгов, включая приватизацию и другие имущественные сделки с госучастием, сообщает газета «Коммерсантъ». Закон 178 «О приватизации» будет аннулирован, пишет газета. Кроме того, готовятся поправки к законам о контрактной системе и закупках госкомпаний (44-ФЗ и 223-ФЗ).

Фактически речь идет о создании в контрактной системе «кодекса», которому будет подчинена не только массовая приватизация, но и продажа крупных госпакетов акций и объектов недвижимости.

Решить проблему непрозрачности и запутанности процедур поручил в июне Владимир Путин в связи с жалобами «Деловой России». Реформа правил продажи государственного имущества обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова 19 октября, но выбрать новую модель на тот момент не удалось, выяснил «Коммерсантъ». Вместо этого вопрос решено урегулировать «в законодательстве о контрактной системе».

Для этого до 1 февраля 2017 г. Минэкономики и ФАС должны внести в Белый дом проект поправок к законам о контрактной системе и закупках госкомпаний (44-ФЗ и 223-ФЗ), отразив в нем «отраслевые особенности подготовки и проведения торгов по реализации имущества и имущественных прав», в том числе на универсальных электронных площадках, отобранных для госзакупок.