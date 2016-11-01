СКР заподозрил бывшего прокурора Ленинградской области в получении взяток на 20 млн рублей

Следственный комитет России (СКР) заподозрил бывшего прокурора Ленинградской области Станислава Иванова в получении взяток на сумму не менее 20 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. СК возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

По данным предварительного следствия, Иванов в период 2014–2016 гг., находясь в должности прокурора Ленинградской области, ежемесячно получал взятки на сумму от 500 000 до 1 млн руб. от одного из предпринимателей за общее покровительство.

Кроме того, отмечают в ведомстве, по требованию Иванова предприниматель приобрел для него новый дорогостоящий автомобиль Toyota Camry, а также в течение двух лет оплачивал парковочное место для его личного автомобиля и оплатил не менее двух туристических поездок за границу для семьи прокурора на сумму более 2 млн руб.

В настоящее время по уголовному делу производятся обыски и иные необходимые следственные действия. Также следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Иванова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Станислав Иванов в понедельник, 31 октября, был уволен с занимаемой должности прокурора указом президента России Владимира Путина. Причины его отставки при этом не указывались.